Болонья на своем официальном сайте объявила о возвращении Томмазо Побеги на правах аренды с обязательством выкупа. Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио, россонери получат 1 миллион евро за годичную аренду, а по завершении сезона Болонья будет обязана выкупить 26-летнего хавбека за 7 миллионов.

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По итогам сезона 2024/25 "россоблу" имели возможность выкупить Побегу за 12 миллионов, но отказались от этой опции.

В сезоне 2024/25 Серии А Томмазо Побега провел 21 матч, в которых отметился двумя голами и двумя результативными передачами. Он помог команде выиграть первый Кубок Италии с 1974 года, приняв участие в финальном матче с Миланом (1:0).