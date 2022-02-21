"Россонери" объявили о партнерстве с компанией Wefox – одним из лидеров на европейском рынке страхования.

Название Wefox теперь размещено на задней части игровой футболки Милана. В экипировке с упоминанием нового спонсора игроки "россонери" выйдут уже на матч против Удинезе, который состоится 25 февраля. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

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Впервые в истории Милана клуб разместит название спонсора на тыльной стороне формы под игровым номером. Логотип Wefox будет на футболке "россонери" во всех матчах Серии А, Кубка Италии и товарищеских поединках. Также немецкая компания стала официальным страховым партнером Милана.

Напомним, после 26 туров команда Стефано Пиоли лидирует в чемпионате Италии, но Интер, отстающий на 2 очка, имеет игру в запасе.

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