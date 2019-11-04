Милан заинтересован в возвращении Ибрагимовича

Представитель МЛС Златан Ибрагимович может в ближайшее время сменить чемпионат.

Легендарный форвард Лос-Анджелес Гэлакси Златан Ибрагимович может перебраться в Серию А. За 38-летним нападающим выстроилась очередь из нескольких итальянских клубов, среди которых Фиорентина, Наполи и Болонья. К ним может присоединиться и Милан – по сообщению испанского издания Marca руководство "россонери" хочет видеть шведа в своем составе.

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К слову, в текущем сезоне Златан провел в МЛС 31 матч, забил столько же голов и отдал восемь ассистов. Соглашение с Лос-Анджелес Гэлакси заканчивается в декабре этого года – нового контракта игрок не подписывал.

В свое время Ибрагимович уже защищал цвета миланского клуба – с 2010 по 2012 год он выиграл с Миланом Серию А и Суперкубок Италии.

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