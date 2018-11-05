toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Италия
ШАХТЕР - ДИНАМО КИЕВ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ МАНЧЕСТЕР СИТИ - ШАХТЕР

Милан заинтересован в приобретении Байли

17:35 44 Читати українською
Милан заинтересован в приобретении Байли
Эрик Байли / Reuters

Защитник Манчестер Юнайтед Эрик Байли может продолжить карьеру в чемпионате Италии.

"Россонери" могут приобрести защитника Манчестер Юнайтед Эрика Байли, сообщает ESPN. Ивуариец редко попадает в стартовый состав манкунианцев и клуб готов рассмотреть предложения по игроку.

Отмечается, шо "россонери" планируют в ближайшее время усилить оборонительные порядки команды, и именно Байли призван выполнить эту миссию.

Милан предложил Ибрагимовичу контракт на полгода – швед хочет быть в составе "россонери" дольше

"Красные дьяволы" уже во время зимнего трансферного окна будут искать нового защитника и вполне могут согласиться на предложение боссов итальянского клуба.

Напомним, в прошлом сезоне чемпионата Англии, Эрик провел 13 матчей и отметился 1 голом. Байли перешел в Манчестер Юнайтед из Вильярреала летом 2016-го года.

Ман Сити показал, что Шахтеру придется несладко: убийственное трио Гвардиолы, лидерство АПЛ и фокус с Зинченко

Теги
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Милан Милан Италия Эрик Байли Эрик Байли Трансферы Манчестер Юнайтед Трансферы Милана
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
2
час
:
24
мин
Хаддерсфилд
22:00
Фулхэм
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук