Милан заинтересован в приобретении Байли

Защитник Манчестер Юнайтед Эрик Байли может продолжить карьеру в чемпионате Италии.

"Россонери" могут приобрести защитника Манчестер Юнайтед Эрика Байли, сообщает ESPN. Ивуариец редко попадает в стартовый состав манкунианцев и клуб готов рассмотреть предложения по игроку.

Отмечается, шо "россонери" планируют в ближайшее время усилить оборонительные порядки команды, и именно Байли призван выполнить эту миссию.

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"Красные дьяволы" уже во время зимнего трансферного окна будут искать нового защитника и вполне могут согласиться на предложение боссов итальянского клуба.

Напомним, в прошлом сезоне чемпионата Англии, Эрик провел 13 матчей и отметился 1 голом. Байли перешел в Манчестер Юнайтед из Вильярреала летом 2016-го года.

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