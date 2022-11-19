Дончане могут уже в январе продать дерзкого бразильца Тете.

Милан проявляет интерес к полузащитнику Шахтера Тете, который на правах аренды выступает за Лион, сообщает Calciomercato.it.

Брайтон готовит "ограбление" Шахтера – Де Дзерби хочет минимум трех игроков

По информации источника, итальянцы уже запросили всю необходимую информацию о 22-летнем футболисте.

Напомним, Тете перешел в Лион в марте 2022 года, воспользовавшись правилом ФИФА для легионеров из УПЛ, однако с приходом на тренерский мостик Лорана Блана потерял место в основе. Этот факт может подтолкнуть бразильца сменить клуб уже в январе.

Такое развитие событий было бы очень выгодно Шахтеру, ведь контракт с Тете истекает летом 2023 года – в июне игрок покинет дончан бесплатно в статусе свободного агента.

Напомним, кроме Милана футболистом интересуются сразу три представителя АПЛ – Брайтон, Вест Хэм и Лестер. Transfermarkt оценивает игрока в 25 млн евро.

Мудрик на роздоріжжі, Арсенал – далеко не єдиний, несподіваний варіант у Ла Лізі