Милан активно ищет нового форварда на следующий сезон, и Альваро Мората стал одним из главных кандидатов на эту роль, сообщает журналист Gianluca Di Marzio.

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Недавно сообщалось, что Мората хочет остаться в Атлетико. Несмотря на это, "россонери" давно интересуются игроком и рассматривают возможность его трансфера. Сейчас Альваро сосредоточен на Евро-2024, но после окончания турнира ему нужно будет решать, остаться ли в Атлетико, или рассмотреть другие возможности, включая Милан.

Напомним, что с уходом Мораты "матрасники" освободили бы место и средства для приобретения Артема Довбика из Жироны. Атлетико является одним из главных кандидатов на трансфер украинского форварда. Однако Милан также не выпускает из своего поля зрения украинца. Клуб хочет установить полную картину: ожидаемую зарплату для игрока, финансовые запросы и будет ли возможно снизить клаусулу, которая составляет 40 миллионов евро.

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