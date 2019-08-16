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Милан заинтересовался Орье

15:29 2 Читати українською
Милан заинтересовался Орье
Серж Орье / ФК Тоттенхэм

Защитник Тоттенхэма Серж Орье может перейти в Милан.

Милан активно ищет замену защитнику Андреа Конти. Как сообщает Calcio Mercato, "россонери" нацелились на игрока Тоттенхэма Сержа Орье.

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По информации источника, Конти продолжит свою карьеру в немецком Вердере. "Музыканты" арендуют игрока на сезон.

Милан завершил прошлый сезон на 5 позиции в Серии А, но не сыграет в Лиге Европы из-за нарушения финансового фэйр-плей.

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