Матч без реальных турнирных задач. Дженоа уже гарантировала себе место в Серии А на следующий сезон. Милан еще сохраняет очень призрачные шансы квалифицироваться в еврокубки через чемпионат, но сосредоточен не на этом. Все мысли "россонери" о предстоящем финале Кубка Италии – это шанс не только получить трофей, а выйти в Лигу Европы.

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Возможно, именно концентрации не хватало гостям. Потому что генуэзцы атаковали более рьяно, и Майку Меньяну пришлось совершить несколько сложных сейвов. Особо следует отметить момент на 23-й минуте, когда мяч рикошетом от Пулишича едва не оказался в сетке – французский голкипер остановил его в нескольких сантиметрах от гола.

Милан же отвечал не очень охотно: бил лишь Габбия после углового и Тео Эрнандес пытался ударами издали. Лишь перед самым перерывом у "россонери" возник настоящий момент, когда лишь каким-то чудом Леали не позволил Пулишичу стать автором гола. Поэтому главным событием первого тайма стала травма Фофана, которого заменил Леау.

Нельзя сказать, что "россонери" сделали какие-то выводы во время паузы. Во втором тайме Дженоа продолжила владеть инициативой. Возможно, этому способствовал сильный дождь, а это не лучшие условия для конструктивного футбола. Но гол Милан пропустил не из-за "тяжелого" поля, а из-за банальной ошибки центрбеков. Да, Витинья не забивал голов почти год, но это совсем не позволяет оставлять португальца у убийц позиции. Вот сегодня он попал, у Меньяна не было шансов выручить.

Но с Миланом расслабляться нельзя. В этом сезоне он заработал реноме команды, которая умеет включаться после того, как выдумает себе проблемы. И это снова сработало. Впоследствии, в течение двух минут гости забили два гола. Сначала Хименес вывел на удар Леау, потом уже Рафа пасовал на Феликса, но вечер португальских голов испортил Мортен Френдруп, поразив собственные ворота.

Оставалось чуть больше 15 минут, и Милан грамотно сдержал все попытки Дженоа отыграться. Поэтому "россонери" остаются девятыми, но уже с 57 очками. Дженоа расположилась на тринадцатой строчке турнирной таблицы Серии А.

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