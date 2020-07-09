Милан взял за основу модель Ливерпуля, чтобы подняться из ямы в европейскую элиту

Итальянский клуб детально изучает работу Ливерпуля, который сумел за несколько лет выдать прогресс от смехотворных трансферов к победе в ЛЧ и АПЛ.

"Мы консультировались с Ливерпулем, ведь они прошли тот путь, который Милан пытается пройти сейчас. Очень тяжело работаем, чтобы вернуться на самый высокий уровень. Там настоящее место Милана. Главная задача клуба – играть в еврокубках, в Лиге чемпионов.

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4-5 лет назад никто не ожидал, что Ливерпуль осуществит такой прорыв. Они играют в привлекательный футбол, они побеждают. У них фантастический тренер и фантастическая команда. А теперь они подают пример в плане коммерции.

У Ливерпуля ушло на это все много времени, но их модель работает", – цитирует главу финансового отдела Милана Каспера Стилсвига Football Italia.

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