toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Лига чемпионов
ДИНАМО КИЕВ - ВОРСКЛА КАРПАТЫ ТРАНСФЕРЫ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Милан взял за основу модель Ливерпуля, чтобы подняться из ямы в европейскую элиту

13:30 - Читати українською
Милан взял за основу модель Ливерпуля, чтобы подняться из ямы в европейскую элиту
Милан против Ливерпуля

Итальянский клуб детально изучает работу Ливерпуля, который сумел за несколько лет выдать прогресс от смехотворных трансферов к победе в ЛЧ и АПЛ.

"Мы консультировались с Ливерпулем, ведь они прошли тот путь, который Милан пытается пройти сейчас. Очень тяжело работаем, чтобы вернуться на самый высокий уровень. Там настоящее место Милана. Главная задача клуба – играть в еврокубках, в Лиге чемпионов.

Милан забил четыре гола за 18 минут и победил Ювентус в Серии А впервые за четыре года

4-5 лет назад никто не ожидал, что Ливерпуль осуществит такой прорыв. Они играют в привлекательный футбол, они побеждают. У них фантастический тренер и фантастическая команда. А теперь они подают пример в плане коммерции.

У Ливерпуля ушло на это все много времени, но их модель работает", – цитирует главу финансового отдела Милана Каспера Стилсвига Football Italia.

СРСР розвалювався, Саккі брав Європу, поява "Сімпсонів" – яким був світ, коли Ліверпуль попередній раз став чемпіоном

blog_ava
Динамо – Ворскла: InStat определил лучшего игрока финала Кубка Украины
09:37
11032
Теги
Лига чемпионов
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
4
час
:
15
мин
Борнмут
20:00
Тоттенхэм
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук