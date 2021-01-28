Милан вызвал Ибрагимовича "на ковер" по мотивам стычки с Лукаку
Скандал в матче Интер – Милан (2:1) не остался без внимания руководства "россонери".
В лагере Милана инициировали встречу со Златаном Ибрагимовичем, чтобы обсудить инцидент, возникший во время полуфинального матча Кубка Италии против Интера. Клуб заслушал аргументы 39-летнего шведа и оставил форварда без наказания, сообщает Corriere della Sera.
Погба вступился за Ибрагимовича в расистском скандале
Напомним, во время матча Ибра сцепился на поле с нападающим Интера Ромелу Лукаку и обменялся с бельгийцем нецензурными репликами, арбитр оценил схватку на на желтую карточку для обоих участников.
После игры Златана начали обвинять в расизме.
Ібрагімовіч та Лукаку йшли до конфлікту ще з Манчестера – усі епізоди дуелі, яка вибухнула матюками в дербі Мілана