Скандал в матче Интер – Милан (2:1) не остался без внимания руководства "россонери".

В лагере Милана инициировали встречу со Златаном Ибрагимовичем, чтобы обсудить инцидент, возникший во время полуфинального матча Кубка Италии против Интера. Клуб заслушал аргументы 39-летнего шведа и оставил форварда без наказания, сообщает Corriere della Sera.

Погба вступился за Ибрагимовича в расистском скандале

Напомним, во время матча Ибра сцепился на поле с нападающим Интера Ромелу Лукаку и обменялся с бельгийцем нецензурными репликами, арбитр оценил схватку на на желтую карточку для обоих участников.

После игры Златана начали обвинять в расизме.

Ібрагімовіч та Лукаку йшли до конфлікту ще з Манчестера – усі епізоди дуелі, яка вибухнула матюками в дербі Мілана