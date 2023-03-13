Милан расписал ничью с Салернитаной (1:1) в рамках 26 тура Серии А. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Милан на прошлой неделе пробился в четвертьфинал Лиги чемпионов. "Россонери" не вернулись на уровень прошлого сезона, но показали положительные сигналы после провального начала года. Сегодня в гости приехала Салернитана, пытающаяся гарантировать себе прописку в элите.

Ювентус одержал зрелищную победу над Сампдорией в матче с 6 голами, Рома в сумасшедшей перестрелке уступила Сассуоло.

Милан впервые в новейшей истории (с сезона-1994/95) вышел на матч Серии А без итальянских футболистов. Хозяева, конечно, больше атаковали, однако добиться цели никак не могли. Удары Леау блокировала оборона. Жиру эффектно пробил в падении через себя – мяч полетел над воротами.

Салернитана отвечала контратаками и имела шансы, но Меньян все подчищал. Под занавес первого тайма Милан все же открыл счет – Жиру замкнул подачу Беннасера с углового. Оливье после этого решил "обнулиться": выпросил желтую карточку, чтобы пропустить матч с Удинезе и подойти к Наполи без угрозы дисквалификации.

Впрочем, гости нашли возможность отыграться. Брадарич прострелил с фланга, а Диа, воспользовавшись грубой ошибкой защитников, сравнял счет. Милан снова включил скорости и побежал вырывать победу. Эрнандес и Беннасер пытались заработать пенальти – судьи не поверили.

Стефано Пиоли бросил в бой Ибрагимовича, Де Кетеларе и Ориджи, но вырвать победу они не помогли. Очоа потянул удар Златана и остановил мяч на линии ворот. В итоге ничья. Милан набрал 48 очков и остался на 4-м месте. Салернитана с 26 баллами идет 16-ю. В компенсированное время произошла стычка на нервах.