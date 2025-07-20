Милан начал переговоры с ПСЖ по трансферу 24-летнего нападающего Гонсалу Рамуша. Как сообщает Ojogo, "россонери" определили португальца приоритетной целью на текущее трансферное окно.

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Итальянский клуб готов выложить 30 миллионов евро за футболиста, которого ПСЖ приобрел в прошлом году за 65 миллионов евро. В Милане надеются, что стороны смогут прийти к согласию несмотря на существенную разницу в оценке игрока.

В прошлом сезоне за ПСЖ Рамуш забил 19 голов и отдал 6 ассистов во всех турнирах. Несмотря на неплохую статистику, он не закрепился как основной игрок парижан и может сменить клуб уже этим летом.

Контракт игрока с парижанами действует до 2028 года.

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