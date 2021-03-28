В лагере Милана планируют солидное усиление на новый сезон.

Милан планирует потратить около 100 млн евро во время летнего трансферного окна, сообщает Football Italia.

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Клуб сэкономил на зимнем усилении, также рассчитывает получить определенную сумму за выход в групповой этап ЛЧ. "Россонери" хотят выкупить защитника Челси Фикайо Томори, который защищает цвета миланцев на правах аренды.

После 28-ми туров Серии А Милан расположился на второй строчке турнирной таблицы.

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