Милан выделил немалую сумму на борьбу с коронавирусом

Распространение коронавируса в Италии побуждает местные клубы участвовать в борьбе с недугом.

Милан и клубный благотворительный фонд Fondazione Milan приняли решение пожертвовать 250 000 евро подразделениям экстренного реагирования правительства региона Ломбардия. Средства будут направлены на оказание неотложной помощи тем, кто был госпитализирован с коронавирусом.

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Накануне недавнего матча клуба против Дженоа, сыгранного за закрытыми дверями, Милан оказал поддержку своим болельщикам, гарантировав, что клуб вернет деньги всем болельщикам, которые купили билеты на матч, включая пропорциональные возвращения владельцам сезонных билетов.

После наплыва запросов от болельщиков через социальные сети, клуб также работает над тем, чтобы найти способ, с помощью которого болельщики смогут пожертвовать свои деньги на поддержку пострадавших от Covid-19.

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Напомним, вспышка смертельной болезни впервые была зафиксирована в декабре прошлого года в китайском городе Ухань. Вирус отличается высокой смертностью и скоростью заражения. От него уже умерло более 3,8 тысячи человек. Италия – крупнейший очаг болезни в Европе, а также лидер по смертности.