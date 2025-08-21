Милан вспомнил легендарный хет-трик Шевченко в Суперкубке Италии – кадры, которые вызывают ностальгию
21 год назад Андрей Шевченко своим хет-триком принес Милану победу в Суперкубке Италии против Лацио.
21 августа 2004 года Милан завоевал Суперкубок Италии благодаря хет-трику Андрея Шевченко в ворота Лацио (3:0).
Голы легендарного украинца по случаю 21-й годовщины завоевания трофея вспомнили на официальной странице Милана в Instagram.
Хет-трик Шевченко принес тогда "россонери" пятый Суперкубок страны. Всего теперь у Милана 8 Суперкубков Италии.
