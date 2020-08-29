Милан вспомнил боевой гол Шевченко, который позволил "россонери" победить в Суперкубке УЕФА
19:08 - Читати українською
Сейчас Милану остается только ностальгировать по былым временам легендарной команды.
Ровно 17 лет назад Милан встречался с Порту в рамках поединка за трофей Суперкубка УЕФА.
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В лагере итальянского клуба решили вспомнить победный поединок, опубликовав видео в Twitter с голом Андрея Шевченко. Именно точный удар нынешнего наставника сборной Украины и принес кубок "россонери".
По итогам прошлого сезона Серии А Милан финишировал на 6-й строчке.
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