Сейчас Милану остается только ностальгировать по былым временам легендарной команды.

Ровно 17 лет назад Милан встречался с Порту в рамках поединка за трофей Суперкубка УЕФА.

Шевченко рассказал, предлагали ли ему возглавить Барселону

В лагере итальянского клуба решили вспомнить победный поединок, опубликовав видео в Twitter с голом Андрея Шевченко. Именно точный удар нынешнего наставника сборной Украины и принес кубок "россонери".

По итогам прошлого сезона Серии А Милан финишировал на 6-й строчке.

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