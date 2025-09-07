В заявке "россонери" впервые за более чем 100 лет нет игрока с номером 9, информирует La Gazzetta dello Sport. В прошлом сезоне его носил Лука Йович, но после ухода серба никто не решился подхватить статусную девятку.

В истории Милана было немало легендарных девятых номеров – Нордаль, Альтафини, Сормани, ван Бастен, Веа, Индзаги и другие. Впрочем, за последние 12 лет эта футболка скорее стала проклятием. Ее носили откровенные провалы или ветераны – Матри, Торрес, Дестро, экс-звезда Шахтера Луис Адриано, Лападула, Андре Силва, Игуаин, Пьонтек, Манджукич, Жиру и Йович.

В этом сезоне длительная серия обрывается. Как минимум до зимнего трансферного окна в составе Милана не будет обладателя девятки.

