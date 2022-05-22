"Россонери" в шаге от завоевания Скудетто. Всё решится в последнем туре Серии А.

Милан (83 очка) опережает Интер (81 очко) на вершине таблицы за один тур до финиша. Оба претендента на чемпионство сегодня встречаются с немотивированными соперниками – Сассуоло и Сампдорией соответственно.

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Милану для завоевания Скудетто хватит просто ничьей, чтобы не зависеть от параллельного матча. У "россонери" гораздо хуже разница голов, однако это не имеет никакого значения, ведь в Серии А при равенстве очков смотрят на личные встречи.

По очным матчам Милан имеет преимущество над Интером благодаря февральскому камбеку с дублем Жиру. У команды Стефано Пиоли есть другой страх. Она проиграла Сассуолло два предыдущих поединка.

Оценка шансов на чемпионство от аналитического портала FiveThirtyEight: Милан – 85%, Интер – 15%.

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