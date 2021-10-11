Габриэле Джуффрида, агент наставника Милана Стефано Пиоли, уверен в будущем своего клиента.

"Переговоры происходят ежедневно. Рабочая группа Милана фантастическая, они построили этот Милан, поддерживая друг друга.

Шевченко засветился в Шотландии – экс-тренер сборной Украины принял участие в турнире по гольфу вместе с Кличко

Я надеюсь, они продолжат сотрудничество с Пиоли, это практически естественное развитие событий", – цитирует Джуффрида Tuttomercato.

Напомним, Пиоли возглавил Милан еще осенью 2019-го, а его действующий контракт заканчивается летом 2022-го. По итогам прошлого сезона Серии А "россонери" финишировали на второй строчке, гарантировав себе место в Лиге чемпионов.

"Дим, а не вогонь". Мілан став для Маліновського стіною, але в Італії його виділяють на фоні накачаних ремісників