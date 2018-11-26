Милан ведет переговоры о переходе трех игроков Челси

Руководство Милана намерено зимой усилиться сразу тремя игроками лондонского Челси.
В список целей "россонери" попали защитники Гари Кэхилл и Андреас Кристенсен, а также полузащитник Сеск Фабрегас, сообщает Sport Mediaset.
Игуаин разочарован в Милане – он снова хочет работать с Сарри
По информации источника, спортивный директор Милана Леонардо уже провел предварительные переговоры с коллегой из Челси Мариной Грановской и обсудил с ней потенциальные переходы.
При этом уточняется, что у Кэхилла и Фабрегаса заканчиваются контракты уже следующим летом, и Милану не придется сильно тратиться на их приобретение зимой.
Милан настроен подписать Година
Что касается Кристенсена, то он, вероятно, отправится в аренду, поскольку в нынешнем сезоне не получает достаточного количества игрового времени в составе "аристократов".