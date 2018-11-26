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Милан ведет переговоры о переходе трех игроков Челси

11:43 108 Читати українською
Милан ведет переговоры о переходе трех игроков Челси
Гари Кэхилл и Сеск Фабрегас / соцсети

Руководство Милана намерено зимой усилиться сразу тремя игроками лондонского Челси.

В список целей "россонери" попали защитники Гари Кэхилл и Андреас Кристенсен, а также полузащитник Сеск Фабрегас, сообщает Sport Mediaset.

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По информации источника, спортивный директор Милана Леонардо уже провел предварительные переговоры с коллегой из Челси Мариной Грановской и обсудил с ней потенциальные переходы.

При этом уточняется, что у Кэхилла и Фабрегаса заканчиваются контракты уже следующим летом, и Милану не придется сильно тратиться на их приобретение зимой.

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Что касается Кристенсена, то он, вероятно, отправится в аренду, поскольку в нынешнем сезоне не получает достаточного количества игрового времени в составе "аристократов".

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