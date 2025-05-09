Милан встретился с Болоньей в матче 36-го тура Серии А, в котором должно было определиться, смогут ли "россонери" рассчитывать на еврокубки в следующем сезоне.

Перед началом 36-го тура Милан имел еще призрачные шансы попасть хотя бы в еврокубки – для этого надо было обыграть Болонью, которая претендует на зону Лиги чемпионов и рассчитывать на потери очков других конкурентов.

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Старт игры получился неудачным для "россонери". Уже на 8-й минуте Томори головой врезался в Домингеса. Врачи оказали помощь, но через несколько минут Фикайо сел на газон и попросил замену, уступив место на поле Малику Чау. А моментов было немного. Пулишич попытался прорваться сквозь центр, но его удар низом в подкате заблокировал Ликояннис. А выстрел Бенджамина Домингеса из-за пределов штрафной получился куда опаснее – Меньян спас от коварного удара, который нырял в угол.

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На этом опасность в первом тайме, можно сказать, завершилась. А вторая половина не успела начаться, как Болонья повела в счете. Де Сильвестри выдал длинную передачу со своей половины, Даллинга головой пробросил на Орсолини, а тот сместился с правого фланга в центр, качнул Павловича и пробил в дальний угол – 0:1!

Милан активизировался после этого, однако до настоящей опасности дело не доходило. Тео Эрнандес прострелил, а после того, как его попытку заблокировали, подхватил мяч и пробил – сейв Скорупски! Хименес претендовал на пенальти после падения в борьбе с Лукуми, но судья пенальти не назначил (хотя основания были).

Чуквуэзе заменил Алехандро Хименеса, а уже через 7 минут организовал гол. Саму разогнал атаку, его пас будто перехватили, но он отскочил к Пулишичу, который в падении сумел переправить на свободного Сантьяго Хименеса. Мексиканец пробил между ног вратарю – 1:1!

Хименес оформил дубль уже через 2 минуты, но гол справедливо не засчитали из-за гигантского офсайда. Но на 79-й минуте Милан повел в счете. Чуквуэзе принял мяч на левом фланге, нашел точным пасом Феликса, его удар заблокировали. Пулишич на высокой скорости подхватил снаряд, и первым касанием пробил в угол – 2:1!

Теперь уже Болонья начала больше атаковать, ведь шансы попасть в Лигу чемпионов по итогам сезона ухудшились. Меньян спас после удара в ближний угол Камбьяги. Милан воспользовался тем, что Болонья пошла вперед: стремительную контратаку разогнал Чуквуезе, нашел в штрафной свободного Сантьяго Хименеса, который на замахе убрал защитника и забил ударом в дальний угол – 3:1!

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