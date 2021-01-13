Италия, Кубок Италии, 1/8 финала

Милан – Торино – 0:0 (пенальти – 5:4)

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Хозяева вышли на противостояние с туринцами в полурезервном составе. Как следствие, легкой прогулки для "россонери" не получилось. Подопечные Пиоли хоть и контролировали ход поединка, но никак не могли довести дело до завершающего удара. Не хватало акцентов в ключевые моменты и Торино. В конце концов, безголевые 120 минут перешли в лотерею 11-метровых.

Первые 6 ударов обе команды выполнили на "отлично" – ни один из пенальтистов не оставил шансов голкиперу. Однако, четвертый удар "быков" в исполнении Ринкона был неудачным, и Тэтэрушану смог его парировать. Вратарь Торино Милинкович-Савич попытался дезориентировать соперника своим мощным выстрелом во время пятой попытки (точно). Однако, Чалханоглу не ошибся в решающий момент, подарив миланцам путевку в 1/4 финала.

В четвертьфинале "россонери" встретятся с победителем пары Фиорентина – Интер. "Фиалки" примут соседей Милана в среду, 13 января.

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