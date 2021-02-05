"Россонери" во главе с исполнительным директором Паоло Мальдини уже определили три главные цели на рынке, утверждает Corriere dello Sport.

Парма вернула в Серию А экс-нападающего сборной Италии

Под первым номером фигурирует нападающий Марселя Флориан Товен. Контракт 28-летнего француза истекает в конце сезона, и Милан сможет получить игрока в статусе свободного агента. Отмечается, что сам Товен заинтересован в таком развитии событий и не будет требовать сверхвысокую зарплату.

Также без компенсации Милан настроен подписать атакующего полузащитника Порту Отавио. Позиция 25-летнего бразильца не столь лояльна, параллельно он рассматривает предложения от других клубов.

Самым сложным выглядит трансфер левого защитника Палмейраса Матиаса Виньи. Во-первых, за уругвайца с итальянским паспортом придется платить. Во-вторых, новоиспеченный обладатель Кубка Либертадорес хочет играть регулярно, а не просто быть дублером Тео Эрнандеса.

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