"Россонери" в нынешнем сезоне в матчах с классическими грандами Серии А одерживали победы исключительно над римскими коллективами. Роми же вообще очень тяжело именно с этим соперником. В последний раз "волки" смогли обыграть Милан более четырех лет назад, когда командой руководил еще Паулу Фонсека.

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Сегодня оба наставника могли бы жаловаться на травмы. В составах команд не хватало многих ключевых исполнителей. Пришлось искать резервы. Стефано Пиоли сумел угадать. Ясин Адли снова вышел в старте и на 11-й минуте открыл счет. Француз эффектно качнул Кристенсена и укатил под опорную ногу голкиперу. Для питомца ПСЖ это первое результативное действие в составе Милана, хотя он проводит в Италии уже второй сезон.

Нельзя сказать, что кто-то доминировал, но у хозяев был очень хороший период в середине тайма. Жиру классно бросил в прорыв Пулишича, тот не стал делиться с Леау, пробив точно в руки голкипера. Через две минуты Тео с невыгодной позиции сумел пробить в штангу. Завершилось еще одним ударом Пулишича, который в последний момент успел накрыть Спинаццола. Чуть позже Лофтус-Чик не убедил рефери, что прикосновение к его ноге стоит пенальти.

На старте второго тайма в атаке хозяев отличились защитники. Если Габбия упустил великолепную передачу от Тео, то Кьяер сыграл умнее. Опытный датчанин решил не бить, а сбросил на Жиру. Оливье с нескольких метров переправил в ворота. Француз забил 10-й гол в нынешнем сезоне и единолично вышел на второе место в списке лучших бомбардиров. Третий сезон подряд форвард достигает двузначных показателей. В последний раз такое случалось с игроком Милана более десяти лет назад, им был Алешандро Пато.

Возможно, преимущество в два мяча негативно повлияло на концентрацию "россонери". По крайней мере, это объяснило бы бессмысленный фол Давиде Калабрии. Капитан на линии штрафной сфолил против Пеллегрини. Паредес без проблем реализовал пенальти. Это гол придал Роми уверенность. Она принялась контролировать мяч и регулярно создавать моменты. Майк Мэньян сегодня не ошибался и несколько раз выручил свою команду.

Милану удалось избежать нервной конечности. Какую же красоту организовал Жира. Оливье придержал мяч перед штрафным и пяткой среди ног сопернику вывел на удар Тео. Эрнандес приложился из всех, не оставив шансов вратарю. Это позволило защитнику отметить результативный юбилей. У француза теперь 50 таких действий в матчах топ-5 чемпионатов (27 голов и 23 ассиста).

Окончательный счет мог стать разгромным. Миса нагло прорвался в штрафную и пробил носком. Никто ничего не смог сделать, но мяч попал в стойку ворот. Благодаря этой победе Милан закрепился на третьем месте турнирной таблицы Серии А. Рома осталась не на девятой строчке.