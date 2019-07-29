Милан уступил Бенфике в матче Международного кубка чемпионов – итальянцев наказал их бывший игрок

"Россонери" продолжили свои неудачные выступления на товарищеском турнире.

Международный кубок чемпионов

Милан – Бенфика – 0:1

Гол: Таарабт, 70

После минимального поражения от Баварии подопечные Марко Джампаоло не смогли справиться и с Бенфикой.

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Судьбу встречи также решил один гол. Его забил хавбек лиссабонцев Адель Таарабт, который, к слову, защищал цвета Милана в 2014 году. Марокканец ударом с дальней дистанции поразил ворота Пепе Рейны. Правда, Таарабту помог рикошет от Лукаса Бильи, который полностью дезориентировал испанского голкипера.

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Милан остается с нулем очков после двух сыгранных матчей, а вот у Бенфики дела идут значительно лучше. Чемпион Португалии возглавляет турнирную таблицу МКЧ с максимумом очков после трех игр.