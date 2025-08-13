Милан на своем официальном сайте объявил о подписании Кони де Винтера – соглашение рассчитано на 5 лет. Как информирует GdS, зарплата защитника в новом клубе составит 1,8 млн евро + бонусы.

Чемпион Европы официально перешел в самый богатый клуб мира – Милан получит солидную компенсацию

Милан заплатил Дженоа 18 млн евро + 2 млн евро в виде бонусов. Де Винтер будет доступен для воскресного матча Кубка Италии против Бари.

Кони является воспитанником Ювентуса, но закрепиться в составе "Старой синьоры" не смог. Тем не менее, он дебютировал во взрослом футболе именно под руководством Аллегри – в Лиге чемпионов 2021 года против Мальме.

В Дженоа де Винтер играл вместе с Русланом Малиновским.

Челси испортил дебют Модрича, разгромив Милан – "россонери" дважды пропустили за три минуты, потеря Марески