Средина марта, а Милан очень неожиданно для многих активно борется за Скудетто, ситуативно возглавляя турнирную таблицу. Правда, у Интера есть несыгранный матч против Болоньи. "Россонери" очень успешно играют против лидеров, но регулярно теряют очки с середняками и аутсайдерами. Эмполи – именно из таких. Аурелио Андреаццоли ставит интересный футбол, но класс футболистов не позволяет гарантировать результат. Вот и получилось, что ровно три месяца без побед в чемпионате.

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Главной проблемой Милана перед отчетным поединком была потеря Тео Эрнандеса. Француз получил предупреждение против Наполи и был вынужден отбыть дисквалификацию. Следовательно, слева в обороне вышел Алессандро Флоренци. Очень даже успешно, как показал первый тайм. Воспитанник Ромы уже на 8 минуте мог открыть счет, пробив в дальний угол. Викарио успел среагировать и перевести на угловой. Еще один перспективный момент Флоренци имел в середине тайма, но пробил мимо ворот.

Рафаэль Леау как обычно был лидером атак Милана. Однако сегодня теневым. Португалец приучил к своему непредсказуемому дриблингу и регулярным попыткам забить (далеко не всегда успешным). Сегодня же вингер взялся больше помогать партнерам. Именно он создавал моменты для Флоренци, Кессье и Жиру. Кстати, именно Оливье пассивно помог "россонери" открыть счет. Форвард очень неудачно пробил со штрафного. Мяч отскочил к Пьеру Калулу, четко закрутившему под штангу. Эмполи так и не смог ничего сделать с тотальным преимуществом хозяев в первом тайме.

А вот на старте второй половины гости вынудили публику на Сан-Сиро понервничать. Несколько стандартов, и Меньяну пришлось продемонстрировать свое мастерство. Закрепить или развить этот локальный успех не удалось. Милан постепенно погасил атакующий пыл соперника и сам никуда не торопился. Игра стала равной – малоинтенсивной и скупой на моменты. Тренеры пытались что-то сменить заменами, но безрезультатно.

В конце концов, финальный свисток зафиксировал минимальную победу Милана, набравшего 63 очка и закрепившегося на вершине турнирной таблицы Серии А. По итогам этого уик-энда "россонери" лидерство точно не потеряют. Эмполи продолжил безвыигрышную серию до 13 матчей, но пока находится на безопасном расстоянии от зоны вылета.