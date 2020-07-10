Милан торгует защитника Селтика – за партнера Шведа просят немалую сумму

Талантливый норвежский гигант попал на радары миланского клуба.

Норвежский защитник Селтика Кристоффер Айер заинтересовал Милан, сообщает издание The Scottish Sun.

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Центральный защитник поражает своими антропометрическими данными – рост 22-летнего игрока 197 сантиметров. По информации источника, итальянский клуб уже давно следит за выступлениями футболиста и теперь обсуждает вариант с его покупкой – "россонери" уже связались с агентами норвежца.

Напомним, Айер перешел в Селтик из норвежского Старта в 2016 году за 600 тысяч евро. Отыграв год в аренде в Килмарноке он сумел закрепиться в основном составе "кельтов" и провел в текущем сезоне 49 матчей во всех турнирах, в которых забил 4 гола и отдал 2 результативные передачи. Его контракт с Селтиком заканчивается 31 мая 2022 года. Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 2,7 миллиона евро, однако шотландский клуб требует за игрока 20 млн евро.

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