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Милан свернул переговоры с Рангником, – kicker

21 июля 23:27 - Читати українською
Милан свернул переговоры с Рангником, – kicker
Ральф Рангник / Imago

Руководство итальянского Милана отказалось от идеи назначить бывшего наставника немецкого РБ Лейпциг Ральфа Рангника на пост главного тренера команды.

62-летний специалист не возглавит "россонери", утверждает kicker.

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Серия успешных результатов Милана под руководством Стефано Пиоли заставила боссов итальянского гранда отказаться от идеи пригласить Рангника. Зато нынешний наставник "красно-черных" получит новый контракт. Ранее менеджмент Милана планировал поручить Рангнику функции главного тренера и спортивного директора. Сам немец якобы активно штудировал итальянский в течение нескольких месяцев, чтобы быть готовым к новому сезону.

Отметим, что после вынужденной паузы в чемпионате Италии Милан одержал 6 побед, а еще 2 матча свел вничью и поднялся в зону еврокубков.

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Теги
Милан Милан Италия Стефано Стефано Пиоли Ральф Ральф Рангник
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