Милан свернул переговоры с Рангником, – kicker

62-летний специалист не возглавит "россонери", утверждает kicker.

"Очередной проигранный сезон": Капелло разочарован кандидатурой нового наставника Милана

Серия успешных результатов Милана под руководством Стефано Пиоли заставила боссов итальянского гранда отказаться от идеи пригласить Рангника. Зато нынешний наставник "красно-черных" получит новый контракт. Ранее менеджмент Милана планировал поручить Рангнику функции главного тренера и спортивного директора. Сам немец якобы активно штудировал итальянский в течение нескольких месяцев, чтобы быть готовым к новому сезону.

Отметим, что после вынужденной паузы в чемпионате Италии Милан одержал 6 побед, а еще 2 матча свел вничью и поднялся в зону еврокубков.

"Прозріння імені Динамо Лобановського, футбол для "PlayStation" та уроки Саккі": тренерські принципи Ральфа Рангніка