Милан стремится подписать звезду Реала – ПСЖ может поспособствовать громкому трансферу

Хамес и Иско / фото из соцсетей

Милан продолжает искать варианты усиления состава во время летнего трансферного окна.

Вратарь "россонери" Джанлуиджи Доннарумма может покинуть клуб. На 20-летнего голкипера претендует ПСЖ, сообщает La Gazzetta dello Sport.

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По информации издания, если Доннарумма уйдет из Милана, итальянцы попытаются купить кого-то из хавбеков мадридского Реала – Хамеса Родригеса или Иско.

ПСЖ предлагал Милану за Доннарруму 20 млн евро и Альфонсо Ареола, но итальянский клуб хочет получить только деньги.

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