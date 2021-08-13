Милан стал претендентом на экс-хавбека Интера
23:48 - Читати українською
Бывший полузащитник сборной Италии Антонио Кандрева получил шанс вернуться в Милан. Правда, придется защищать другие цвета.
Отбегавший 4 сезона в Интере ветеран может усилить "россонери", сообщает La Repubblica.
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Милан готовит официальное предложение по трансферу Кандревы. Сампдория не хотела бы терять опытного. Однако, если генуэзцам поступит приемлемое предложение, то боссы "блучеркьяти" готовы вести переговоры.
В сезоне 2020/21 Антонио Кандрева провел 35 матчей в Серии А, в которых забил 5 мячей и отдал 8 результативных передач.
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