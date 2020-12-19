Форвард Аталанты Алехандро Папу Гомес может сменить команду уже в зимнее трансферное окно.

"Россонери" выигрывают конкуренцию за Гомеса у Интера на фоне слухов о возможном уходе аргентинца из Аталанты, утверждает Football-Italia.

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Милан имеет неочевидный козырь – защитник Маттия Кальдара принадлежит миланцам и выступает в составе Аталанты, а потому может стать частью трансфера Гомеса уже в январе 2021 года.

К слову, аргентинец провел 15 матчей в составе бергамаско в текущем сезоне, записав в свой актив 5 голов и 4 ассиста.

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