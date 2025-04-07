"Обладатель Кубка и Суперкубка Украины. В конце концов, чемпион Европы среди юношей.

Ван Леувен откровенно высказался о причинах ухода Гармаша из Металлиста 1925

Когда-то Милан, увидев этого юношу в выставочном матче 2:2 с Динамо в 2007 году, был поражен и даже сравнивал Гармаша с Кака. Без лишнего пафоса и иронии – это действительно качественный полузащитник. Их дуэт с Рыбалкой станет изюминкой Лесного", – сказал Валерко в комментарии Украинскому футболу.

Напомним, Гармаш является воспитанником Динамо. В структуре киевского клуба он находился с 2007 по 2023 год. В 2020-м отправлялся в аренду в турецкий Ризеспор. В сентябре 2023 года перешел в хорватский Осиек, за который провел лишь 4 матча. В январе 2024-го присоединился к Металлисту 1925, который недавно покинул в статусе свободного агента - стороны досрочно прекратили сотрудничество по обоюдному согласию. Ныне выступает за любительский клуб Лесное.

Динамо не без труда одолело команду Гармаша – звездный ветеран отметился ассистом