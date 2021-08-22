"Россонери" договорились об аренде юниора, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

Милан объявил о подписании чемпиона Европы

Пеллегри проведет в Милане минимум сезон. Соглашение обойдется миланцам в 1 млн евро. Кроме того, итальянский гранд получит право выкупа Пеллегри за 6 млн плюс бонусы. Опция активируется автоматически при выполнении определенных контрактных условий.

Отметим, что Пьетро Пеллегри громко заявил о себе в 16 лет в составе Дженоа (9 матчей, 3 мяча в Серии А) и перебрался в Монако за 25 млн евро. Однако, закрепиться в княжестве нападающий так и не сумел. За 3,5 года там он сыграл лишь 23 поединка (2 гола).

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