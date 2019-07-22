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Милан согласовал переход Корреа: сумма трансфера поражает, – Ди Марцио

22:26 70 Читати українською
Милан согласовал переход Корреа: сумма трансфера поражает, – Ди Марцио
Анхель Корреа / Фото ФК Атлетико

Форвард Атлетико Анхель Корреа продолжит карьеру в Серии А.

Милан и Атлетико договорились о трансфере Анхеля Корреа, сообщает Gianluca Di Marzio.

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Сумма компенсации за 24-летнего форварда составляет 50 млн евро плюс 7 млн, которые "матрасники" смогут получить в виде бонусов. Детали личного контракта аргентинца не разглашаются.

В прошлом сезоне чемпионата Испании Корреа провел 36 матчей, в которых отметился тремя голами и совершил столько же ассистов.

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Анхель Корреа Анхель Корреа Трансферы Чемпионата Италии Милан Милан Атлетико Атлетико Италия Трансферы
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