Милан следит за обидчиком Мариуполя, – СМИ

Нападающий нидерландского АЗ Алкмаар попал в сферу интересов итальянского Милана.

"Россонери" внимательно следят за прогрессом 19-летнего форварда, сообщает Calciomercato.

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Милан готов подписать Боаду, но не готов принять условия АЗ. Алкмаарцы желают получить за свою юную звезду минимум 25 млн евро. Действующий контракт нападающего с АЗ рассчитан до лета 2023 года. Ранее интерес к нему проявляла испанская Барселона, экстренно искавшая усиления в линию нападения.

В нынешнем сезоне Майрон Боаду провел 39 матчей во всех турнирах, в которых забил 20 мячей и отдал 13 результативных передач. Он может сыграть на позиции центрфорварда, а также левого вингера.

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