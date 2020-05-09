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Милан следит за обидчиком Мариуполя, – СМИ

10:28 54 Читати українською
Милан следит за обидчиком Мариуполя, – СМИ
Майрон Боаду / ProShots

Нападающий нидерландского АЗ Алкмаар попал в сферу интересов итальянского Милана.

"Россонери" внимательно следят за прогрессом 19-летнего форварда, сообщает Calciomercato.

Милан подтвердил, что несколько игроков команды сдали положительный тест на коронавирус

Милан готов подписать Боаду, но не готов принять условия АЗ. Алкмаарцы желают получить за свою юную звезду минимум 25 млн евро. Действующий контракт нападающего с АЗ рассчитан до лета 2023 года. Ранее интерес к нему проявляла испанская Барселона, экстренно искавшая усиления в линию нападения.

В нынешнем сезоне Майрон Боаду провел 39 матчей во всех турнирах, в которых забил 20 мячей и отдал 13 результативных передач. Он может сыграть на позиции центрфорварда, а также левого вингера.

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