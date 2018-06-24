Милан, скорее всего, будет исключен из Лиги Европы 2018/19 и получит штраф от УЕФА

УЕФА намерен строго наказать Милан за нарушение финансового fair-play. Об этом сообщает итальянские СМИ со ссылкой на газету La Gazzetta dello Sport.

Клуб в ближайшее время будет дисквалифицирован из Лиги Европы 2018/19. Также "россонери" должны будут заплатить штраф в размере 30 млн евро.

Официально о своем решении УЕФА объявит в понедельник, 25 июня. Милан будет иметь право на апелляцию. Окончательное решение по этому делу, скорее всего, станет известно 10 июля.

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Таким образом, от Италии в групповом этапе Лиги Европы будет выступать Аталанта, а в квалификации – Фиорентина.

Напомним, китайский владелец Милана Йонхонг Ли был признан банкротом на родине. Бизнесмен пытается найти новых инвесторов для клуба, однако в УЕФА на попытки руководства "россонери" спасти ситуацию не реагируют.

В первом трансферном окне Йонхонг Ли потратил на новичков более 230 млн евро, которые не смогли занять место хотя бы в топ-4 Серии А.

Ранее УЕФА отклонил предложение Милана по финансовому fair-play.