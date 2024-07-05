Милан предложил форварду Атлетико Альваро Морате трехлетний контракт, сообщает журналист Rudy Galetti.

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Морате предложили зарплату в размере 5 миллионов евро за сезон. Кроме того, "россонери" готовы выплатить клаусулу игрока, которая составляет 13 миллионов евро. Таким образом, для завершения трансфера остается лишь получить согласие самого футболиста.

Недавно сообщалось, что Альваро хочет остаться в Атлетико, однако "россонери" давно интересуются игроком и делают все, чтобы осуществить трансфер. Сейчас Альваро сосредоточен на Евро-2024, но после турнира ему придется решать, остаться в Атлетико, или рассмотреть другие варианты, включая Милан.

К слову, прошлом сезоне 31-летний испанец сыграл за Атлетико 48 матчей, забил 21 гол и отдал 5 ассистов16. Transfermarkt оценивает игрока в 16 миллионов евро.

#ACMilan have put on the table a 3-y contract - with a salary set at ~€5m/season - for #Morata.



The are willing to trigger the release clause from #Atleti.



️ Now it's ONLY up to Alvaro: the club is pushing hard to convince him to embrace its project. pic.twitter.com/0CNMY8ZpwX — Rudy Galetti (@RudyGaletti) July 5, 2024

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