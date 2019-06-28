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Милан сделал заявление об исключении "россонери" из еврокубков

18:49 93 Читати українською
Милан сделал заявление об исключении "россонери" из еврокубков
Милан / Фото SempreMilan

Милан не нашел аргументов чтобы обжаловать решение спортивного арбитражного суда в Лозанне об исключении команды из еврокубков на следующий сезон.

"Хотя мы расстроены, что болельщики не смогут увидеть команду в европейском турнире в следующем сезоне, клуб признает и уважает правила финансового фэйр-плей.

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Клуб подтверждает, что у него нет другого выбора кроме как согласиться на санкции, поскольку он стремится полностью соблюдать правила", указано в заявлении на официальном сайте клуба.

Место "красно-черных" на групповом этапе Лиги Европы теперь займет Рома. Зато в квалификации турнира сыграет Торино.

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Теги
Милан Милан Лига Европы Италия Спортивный арбитражный суд в Лозанне
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