После продления контрактов с менеджментом Милан приступил к активной работе на трансферном рынке.

Одна из главных задач действующих чемпионов Италии – трансфер атакующего полузащитника. Милан уже давно определил бельгийца Шарля Де Кетеларе как главную цель, а теперь принялся за реализацию перехода.

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По информации Джанлуки Ди Марцио, "россонери" сделали первое предложение по одноклубнику нашего Эдуарда Соболя. Милан готов заплатить 20 млн евро и еще некую сумму прописать в бонусный фонд. В то же время, Брюгге рассчитывает получить за свою звездочку по меньшей мере 35 миллионов.

В прошлом сезоне 21-летний бельгиец сыграл за Брюгге 49 матчей, в которых забил 18 голов и отдал 10 результативных передач. Де Кетеларе с одинаковым успехом может сыграть на любой позиции в нападении.

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