Полузащитник Марселя Адриен Рабьо может вернуться в Серию А.

После того, как Рабьо подрался с Джонатаном Роу, Марсель выставил обоих игроков на трансфер. Роу уже перешёл в Болонью, а вот вопрос о будущем самого Рабьо остаётся открытым – ранее спортивный директор Олимпика Мехди Бенатия заявил, что заменить столь высококлассного игрока будет непросто.

В Марселе новый бунт: игроки призвали руководство опомниться

Пока Марсель думает над тем, не погорячился ли он, Милан сделал предложение по Адриену. Как информирует GdS, наставник "россонери" Макс Аллегри указал на француза как на игрока, способного повысить качество и лидерские качества Милана.

Ранее Рабьо уже выступал под руководством Аллегри в составе Ювентуса.

"Вони були сильнішими, ніж Марсель": Де Дзербі – про конкуренцію з ПСЖ, стиль переможця і своє божевілля