Милан сделает еще одну попытку подписать Тайсона – итальянский клуб надеется на скидку от Шахтера

"Россонери" не оставляют надежд на трансфер многолетнего лидера чемпионов Украины.

Милан сделает повторный запрос в Шахтер по трансферу Тайсона, информирует Corriere della Serra.

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Итальянский клуб надеется уговорить "горняков" отпустить своего капитана меньше, чем за 30 млн евро, которые те требовали раньше. Если Шахтер не захочет менять свою позицию, то Милану придется смириться с поражением в переговорах – трансферное окно в Серии А закрывается уже сегодня, 2 сентября.

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Трансферу бразильца может помочь вероятный приход в Шахтер Евгения Коноплянки, о котором итальянская пресса написала несколькими часами ранее.