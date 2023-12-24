У бывшего нападающего Сассуоло Ярослава Райляна есть шанс сделать шаг вперед в своей карьере.

Воспитанник львовского футбола находится на Апеннинах с 2022 года. Последним его клубом был Сассуоло, где выступал в команде U-18, с которой даже успел выиграть трофей в этой возрастной категории.

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Райлян был одним из лидеров Сассуоло, в 26 матчах забив 11 голов и отдав 7 ассистов. Недавно он покинул клуб, но, очевидно, получит шанс на высшем уровне. По информации Legioners.ua, Ярослав оказался в сфере интересов Милана, Ромы и Лацио. Кроме представителей Италии, за украинцем следит Марсель.

Следует заметить, что на Родине Ярослав Райлян выступал в академиях Карпат, львовского Руха и Мункача.

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