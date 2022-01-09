Чемпионат Италии 2021/22, 21-й тур

Венеция – Милан – 0:3

Голы: Ибрагимович, 3, Эрнандес, 48, 59 (пен)

Удаление: Свобода, 58 (Венеция)

Эмполи – Сассуоло – начало в 15:30

Наполи – Сампдория – начало в 17:30

Верона – Салернитана – начало в 21:45

Милан приехал в гости в Венецию, пытаясь подняться на первое место. Для этого "россонери" была необходима только победа – и уже на 3-й минуте встречи они открыли счёт! Тео Эрнандес запустил передачу в разрез по левому флангу, а Леау, приняв её, ворвался на край штрафной и покатил пас вдоль линии вратарской. Ибрагимович замкнул – 1:0! После этого подопечные Стефано Пиоли провели ещё несколько опасных ударов, однако классная игра голкипера заставила миланцев идти на перерыв лишь при минимальном преимуществе.

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Впрочем, на старте второго тайма Милан довёл дело до разгрома. Уже на 48-й минуте Тео Эрнандес включил дриблинг и вошёл на левую половину штрафной, пробив в дальний угол – 2:0! На 58-й же Ибра перехватил мяч в штрафной и пробил в голкипера, а Эрнандес сыграл на добивании. Свобода, очутившись на линии ворот, остановил выстрел рукой, за что получил прямую красную карточку. "Россонери" заработали пенальти, а Тео с "точки" выстрелил в девятку – 3:0!

Венеция и в равных составах ничего не создала, а в меньшинстве надеяться на камбэк было нереально. Впрочем, и Милан не стал повышать обороты, завершив матч с тремя забитыми голами. После этой победы подопечные Стефано Пиоли вышли на первую строчку, но Интер держится в двух зачётных баллах позади при двух играх в запасе (одну из них "нерадзурри" проведут уже сегодня).

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