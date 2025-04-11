Милан и Удинезе встретились в поединке 32-го тура Серии А, который состоялся 11 апреля 2025 года. Результат и обзор встречи читайте на "Футбол 24".

Удинезе и Милан открыли программу 32-го тура Серии А. "Россонери" последний раз побеждали 15 марта – тогда удалось минимально одолеть Комо. Уже в начале игры Рейндерс едва не открыл счет в игре, но Окойе перевел мяч на угловой. Удинезе ответил ближе к концовке первого тайма: Эхизибуэ не смог переиграть Меньяна при выходе один на один, а Лукка претендовал на пенальти, но судья не заметил нарушения в эпизоде.

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На 42-й минуте Милан повел в счете. Получилось все просто: Фофана сместился с правого фланга в штрафную и заметил свободного Леау на линии штрафной ровно по центру ворот. Удар в касание – мяч влетел в девятку ворот Удинезе, 0:1! А перед перерывом "россонери" удвоили преимущество: Пулишич навесил с углового, а Павлович замкнул головой – 0:2!

Во втором тайме было значительно меньше моментов. Но запомнился он жуткой травмой Меньяна, который столкнулся с Хименесом. Француз не смог самостоятельно покинуть поле, поэтому его забрали на носилках, заменив на Спортьелло.

Милан даже был ближе к третьему голу – Рейндерс обыграл соперника на фланге, прорвался в штрафную и пробил, но немного не докрутил. Но "россонери" смогли довести преимущество до разгромного. Классная комбинация с участием Тео Эрнандеса, Леау, Абрахама и снова Тео завершился голом француза. А на 81-й минуте счет стал 0:4. Быстрая контратака, Абрахам шикарно вырезал с правого фланга на Леау, который вбежал в штрафную и вместо удара отдал легенький навес на Рейндерса, который буквально занес мяч в ворота.

В итоге, Милан набрал 51 очко, оставшись девятым, но "россонери" все еще имеют шансы на Лигу чемпионов, – у третьей Аталанты 58 баллов. Удинезе с 40 пунктами остался одиннадцатым.

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