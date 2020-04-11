toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Италия
КОРОНАВИРУС УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ ДИНАМО КИЕВ

Милан рассматривает неожиданный обмен игроками с прямым конкурентом – "россонери" нужен новый голкипер

20:46 19 Читати українською
Милан рассматривает неожиданный обмен игроками с прямым конкурентом – "россонери" нужен новый голкипер
Кессье и Доннарумма / Getty Images

Милан опасается возможного ухода своего звездного вратаря Джанлуиджи Доннаруммы.

"Россонери" рассматривают кандидатов на роль первого номера в следующем сезоне, сообщает Calciomercato.

Милан начал переговоры по трансферу "нового Пирло" – Ювентус попытается сорвать сделку

Если Доннарумма все же не подпишет новый контракт и его придется продавать летом, то приоритетом на замену станет Алекс Мерет с Наполи. Молодой итальянец после перехода с Удинезе за 22 млн евро неплохо выступал в составе "партенопейцев", но в последнее время Дженнаро Гаттузо больше доверял Давиду Оспине. Наполи может отпустить Мерета, но не менее чем за 30 млн евро. В свою очередь Милан стремится сбить цену, предложив хавбека Франка Кессье.

Напомним, Наполи и Милан являются конкурентами в борьбе за зону Лиги Европы – команда Гаттузо имеет три очка преимущества.

Холанд – в Реал, Бензема – в Борусію: 10 вражаючих обмінів, які можуть підірвати трансферний ринок

blog_ava
Манчестер Юнайтед готов избавиться от пятерых игроков – известен "черный список" Сульшера
06:30
346
Теги
Джанлуиджи Доннарумма Джанлуиджи Доннарумма Франк Кессье Франк Кессье Трансферы Милана Алекс Мерет Алекс Мерет Милан Милан Наполи Наполи Италия Трансферы
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
2
час
:
45
мин
Олимпик
23:55
Львов
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук