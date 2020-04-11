Милан рассматривает неожиданный обмен игроками с прямым конкурентом – "россонери" нужен новый голкипер

Милан опасается возможного ухода своего звездного вратаря Джанлуиджи Доннаруммы.

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Если Доннарумма все же не подпишет новый контракт и его придется продавать летом, то приоритетом на замену станет Алекс Мерет с Наполи. Молодой итальянец после перехода с Удинезе за 22 млн евро неплохо выступал в составе "партенопейцев", но в последнее время Дженнаро Гаттузо больше доверял Давиду Оспине. Наполи может отпустить Мерета, но не менее чем за 30 млн евро. В свою очередь Милан стремится сбить цену, предложив хавбека Франка Кессье.

Напомним, Наполи и Милан являются конкурентами в борьбе за зону Лиги Европы – команда Гаттузо имеет три очка преимущества.

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