Милан летом решил попрощаться с Тео Эрнандесом, у которого в последнее время были непростые взаимоотношения с руководством клуба.

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Как сообщает Фабрицио Романо, "россонери" договорились о трансфере 27-летнего француза с Аль-Хилялем. Милан получит от саудовского клуба 25 миллионов евро. Ожидается, что Тео подпишет контракт в ближайшие дни.

К слову, Эрнандес выступал за Милан с 2019 года. Всего он сыграл за "россонери" в 262 матчах, в которых забил 34 гола и отдал 45 ассистов. С клубом француз получил титул чемпиона Италии в сезоне 2021/22.

Тео Эрнандес регулярно вызывается в сборную Франции. В составе национальной команды он стал вице-чемпионом мира в 2022 году, а также выигрывал Лигу наций.

Стоит заметить, что Милан интересовался Александром Зинченко из Арсенала. С уходом француза переговоры с украинцем могут получить новое развитие.

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