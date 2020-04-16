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Милан пытается удержать Романьоли – он заинтересовал топ-клубы Европы

11:28 24 Читати українською
Милан пытается удержать Романьоли – он заинтересовал топ-клубы Европы
Алессио Романьоли / LaPresse

Итальянский Милан стремится сохранить в составе своего капитана Алессио Романьоли. На защитника охотятся ведущие клубы Англии и Испании.

Боссы "россонери" делают все возможное, чтобы удержать центрбека на Сан-Сиро. Об этом сообщает Calciomercato.

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На Романьоли охотятся лондонский Челси и Барселона. Милан в свою очередь хочет продолжить сотрудничество с капитаном. Текущий контракт Романьоли с "россонери" действует до лета 2022 года. Сам защитник хотел бы остаться в Милане, но переговоры может осложнить его агент, одиозный Мино Райола.

В нынешнем сезоне Алессио Романьоли провел 29 матчей во всех турнирах. В 2015 году миланцы оформили его трансфер за 25 млн евро.

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Теги
Алессио Романьоли Алессио Романьоли Милан Милан Италия
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