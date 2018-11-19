Милан провел встречу с Райолой – обсуждалось возвращение Ибрагимовича

Златан Ибрагимович снова в Милане? / Фото: ФК Милан

Форвард Лос-Анджелес Гэлакси Златан Ибрагимович с большой долей вероятности снова может стать игроком "россонери".

Сегодня в Милане прошла встреча функционеров клуба и агента Мино Райолы, представляющего интересы Златана Ибрагимовича.

"Ибрагимович готов начать переговоры с Миланом, наконец-то там появились нормальные люди", – Райола

Встреча длилась около 4-х часов. На ней, в частности, обсуждалось возможное возвращение Златана Ибрагимовича в итальянский клуб, сообщает Milan News.

Интересно, что недавно шведский форвард заявил, что в свое время не хотел покидать Милан, и предположил свое возвращение в столицу моды.

Напомним, 37-летний швед уже выступал за Милан в 2010-2012 годах. В 2018 году Златан стал игроком Лос-Анджелес Гэлакси.

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