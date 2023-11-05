Милан на своем поле уступил Удинезе (0:1) в матче 11 тура Серии А.

Милан после международной паузы еще не побеждал: поражение от Ювентуса и ПСЖ и ничья c Наполи. Предыдущие результаты можно оправдать силой соперников, но сегодня в гости к "нерадзурри" приехал скромный Удинезе.

Интер на выезде одолел Аталанту и закрепился на вершине Серии А – Лаутаро забил уже 12-й гол в сезоне

Милан умудрился снова проиграть. Единственный гол в матче Удинезе забил с пенальти. Эбоселе пошел в дриблинг и заставил Адли нарушить правила, а Перейра спокойно реализовал 11-метровый.

Такой результат даже не назовешь несправедливым. Гости атаковали больше и лучше. Тот же Перейра упустил два хороших шанса забить раньше. Жиру с передачи Леау попытался спасти ничью, но не обыграл вратаря.

Милан с 22 очками остался на третьем месте Серии А. Интер оторвался уже на 6 баллов. Удинезе прервал безвыигрышную серию, набрал 10 пунктов и поднялся на 16 строчку.